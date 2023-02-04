У Бахмуті загинув волонтер-медик зі США
Американський волонтер Піт Рід був убитий у четвер, 2 лютого, у Бахмуті під час надання допомоги мирним жителям – напередодні там же були поранені двоє норвежців
Йдеться в заяві Global Response Medicine, групи гуманітарної допомоги, яку він заснував, пише CNN.
Рід, ветеран морської піхоти США, значився як "убитий під час надання допомоги" під час місії з іншою організацією, йдеться в заяві GRM, опублікованій у соціальних мережах.
"Вчора засновник GRM Піт Рід був убитий у Бахмуті, Україна. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду президента правління протягом 4 років. У січні Піт пішов із GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги", - йдеться в повідомленні в Instagram.
"Це яскраве нагадування про небезпеки, з якими стикаються рятувальники та гуманітарні працівники в зонах конфлікту, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Піту було лише 33 роки, але він прожив усе життя, служачи іншим, спочатку як військовослужбовець морської піхоти США, а потім у гуманітарній допомозі. GRM намагатиметься вшанувати його спадщину та самовіддане служіння, яке він практикував", - йдеться у заяві.
Рід також значився директором по Україні на сайті Global Outreach Doctors.
Представник Державного департаменту США підтвердив "недавню смерть громадянина США в Україні", коли його попросили прокоментувати.
"Ми підтримуємо зв'язок із родиною та надаємо всю можливу консульську допомогу", - сказав речник Держдепу. "З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати".
Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, що її чоловік не тільки жив за свій обов'язок, але й, очевидно, загинув, рятуючи життя іншого члена команди.
"Він евакуював мирних жителів і допомагав пораненим, коли його автомобіль швидкої допомоги обстріляли. Він помер, роблячи те, у чому він був чудовий, що дало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена команди своїм власним тілом", - допис сказав.
Згідно зі сторінками біографії на вебсайт Global Response Medicine та Global Outreach Doctors, Рід почав свою гуманітарну кар’єру, працюючи після шторму Сенді, який вирував у його рідному штаті Нью-Джерсі. Також він очолював медичні бригади під час битви за Мосул в Іраку, лікуючи понад 10 000 пацієнтів із травмами.
- Нагадаємо також у четвер стало відомо про поранення двох норвезьких волонтерів-медиків у Бахмуті. У повідомленні про цей випадок йшлося про загибель інших волонтерів, які працювали разом з пораненими.
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