У Балаклії 19-20 вересня мають дати світло, - речник ДСНС

Про це заявив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі Еспресо.

"Ситуація складна. Я сьогодні з піротехніками виїжджав до центру Балаклії, там де прилетіла ракета від РСЗВ "Смерч". У дворі знайшли вісім мін-пелюсток. Якщо на них наступити, то відриває по щиколотку ногу. Всіма міжнародними конвенціями вона заборонена. Це одна із найпідступніших мін, вона не виявляється металошукачами", - повідомив він.

За словами Хорунжого, таких мін дуже багато на території Балаклії.

"Знешкодити їх треба через постріли із зброї, вони дуже небезпечні і треба ліквідовувати їх дистанційно. Вісім знешкодили сьогодні. Роботи постійно продовжуються, її дуже і дуже багато. Є міни, снаряди, гранати. Дуже багато зброї тут сконцентрував ворог і багато території заміновано", - зазначив пресофіцер.

Він наголосив, що першочергово потрібно розмінувати лінії електропередач.

"Пройти під ними, для того, щоб енергетики могли подати світло. Це важко, тому що пошкоджень ЛЕП дуже багато і нам ускладнює роботу ще висока трава. Це не такий швидкий процес, якби хотілося. Ми сьогодні-завтра маємо встановити електростанцію і дати світло в Балаклію. Люди дуже втомились від того, що немає світла, але процес дуже нешвидкий і ретельний", - підсумував Хорунжий.