У Барселоні люди вийшли на протест через збільшення частки викладання іспанською мовою у школах

Про це інформує AP.

За даними ЗМІ присутнє скорочення використання каталонської мови в школах регіону.

Демонстранти кажуть, що це загрожує освітній системі, яка допомогла повернути каталонську мову до загального користування.

"Демократії не властиво, щоб суд визнав недійсною освітню систему, яку підтримує суспільство та його парламент. За нашими опитуваннями, 82% каталонців підтримують теперішню систему", – сказав голова Платформи мови Аскар Ескудер.



Батьки, які хочуть, щоб їхні діти більше вивчали іспанську мову, кажуть, що чинна система порушує право на навчання державною мовою.

Верховний суд відхилив апеляцію уряду Каталонії на рішення про те, що школи регіону повинні гарантувати щонайменше 25% навчальних предметів викладання іспанською мовою.

Станом на зараз, більшість шкіл у регіонів використовують іспанську лише на уроках іспанської мови.