У "Барселоні" вирішили відсторонити від команди футболіста за 125 млн євро
Керівництво "Барселони" розглядає можливість відсторонити від команди француза Усмана Дембеле
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Дембеле ризикує залишитися поза складом основної команди. Керівництво "Барселони" розглядає можливість залишити відсторонити футболіста, якщо він відмовиться продовжувати контракт.
У цьому сезоні Усман Дембеле ще не провів жодного матчу через травму, яку отримав у червні. Transfermarkt оцінює вінгера у 50 млн євро. Його контракт чинний до червня 2022 року.
24-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської "Борусії", за 125 млн євро. Але так і не зміг стати лідером "Барси" через травми та різноманітні скандали.
Дембеле виграв чемпіонат світу з футболу у 2018 році.
- У 2019-му році Усман Дембеле розгнівав керівництво "Барселони", приховавши відпочинок у Сенегалі.
- Після цього "Барселона" повідомила, що за цю витівку Дембеле повинен заплатити кількасот тисяч доларів.
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