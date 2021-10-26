У "Барселоні" вирішили відсторонити від команди футболіста за 125 млн євро

Про це повідомляє Marca.



За інформацією джерела, Дембеле ризикує залишитися поза складом основної команди. Керівництво "Барселони" розглядає можливість залишити відсторонити футболіста, якщо він відмовиться продовжувати контракт.

У цьому сезоні Усман Дембеле ще не провів жодного матчу через травму, яку отримав у червні. Transfermarkt оцінює вінгера у 50 млн євро. Його контракт чинний до червня 2022 року.



24-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської "Борусії", за 125 млн євро. Але так і не зміг стати лідером "Барси" через травми та різноманітні скандали.



Дембеле виграв чемпіонат світу з футболу у 2018 році.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb