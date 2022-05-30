У Бельгії з червня українські біженці зможуть обмінювати гривні на євро
За рішенням Національного банку Бельгії з 1 червня біженці з України зможуть обмінювати гривні на євро в банках
Про це пише The Brussels Times.
"Уукраїнські біженці зможуть обмінювати банкноти гривні на євро. За рішенням уряду, ця послуга буде надаватися у касах Національного банку, або у приватних банківських установах, таких як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels. За рекомендацією Єврокомісії, українські громадяни зможуть обміняти до 10 000 гривень (€316) на кожну дорослу людину без будь-яких зборів або комісій", - йдеться у повідомленні..
Українцям в Бельгії, буде потрібно надати лише Сертифікат тимчасового захисту, аби відкрити власний рахунок у банку, щоб отримувати зарплату або пересилати гроші. За даними видання, у країні перебувать близько 78 тис. біженців з України.
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