У Бельгії з червня українські біженці зможуть обмінювати гривні на євро

Про це пише The Brussels Times.

"Уукраїнські біженці зможуть обмінювати банкноти гривні на євро. За рішенням уряду, ця послуга буде надаватися у касах Національного банку, або у приватних банківських установах, таких як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels. За рекомендацією Єврокомісії, українські громадяни зможуть обміняти до 10 000 гривень (€316) на кожну дорослу людину без будь-яких зборів або комісій", - йдеться у повідомленні..

Українцям в Бельгії, буде потрібно надати лише Сертифікат тимчасового захисту, аби відкрити власний рахунок у банку, щоб отримувати зарплату або пересилати гроші. За даними видання, у країні перебувать близько 78 тис. біженців з України.