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У Бердянську лунали вибухи, частина міста без світла

12 червня, 2022 неділя
08:41
війна з Росією Бердянськ

Зранку 12 червня у тимчасово окупованому Бердянську було чути три вибухи, частина міста залишилась без електропостачання

Про це інформує в телеграмі штаб Бердянського виконкому.

"У Бердянську під ранок було чутно три вибухи, частина міста без світла. За попередньою інформацією – один вибух – це пошкодження однієї з електричних підстанцій. Масштаби ушкоджень уточнюються", – йдеться в повідомленні.

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Бердянськ
Запорізька область
без світла
вибухи
окупована територія
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