Про це інформує в телеграмі штаб Бердянського виконкому.

"У Бердянську під ранок було чутно три вибухи, частина міста без світла. За попередньою інформацією – один вибух – це пошкодження однієї з електричних підстанцій. Масштаби ушкоджень уточнюються", – йдеться в повідомленні.

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