У Бердянську лунали вибухи, частина міста без світла
Зранку 12 червня у тимчасово окупованому Бердянську було чути три вибухи, частина міста залишилась без електропостачання
Про це інформує в телеграмі штаб Бердянського виконкому.
"У Бердянську під ранок було чутно три вибухи, частина міста без світла. За попередньою інформацією – один вибух – це пошкодження однієї з електричних підстанцій. Масштаби ушкоджень уточнюються", – йдеться в повідомленні.
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