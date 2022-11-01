У Бердянську скоїли замах на журналіста-колаборанта, він в тяжкому стані

Про це повідомив голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, передає Суспільне.

"Вчора стався замах на колаборанта. Він був пропагандистом, Павло Іщук. Колись це була дуже поважна персона, український журналіст, працював на двох попередніх міських голів міста Бердянськ. З приходом окупаційної влади став "першим заступником мера з зовнішньої політики та масових комунікацій", - сказала вона.

Галіцина зазначила, що Іщука госпіталізували. Він перебуває у свідомості, але стан його оцінюється, як тяжкий.

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