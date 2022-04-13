У березні Monobank отримав 548,2 млн грн збитку
Monobank у першому кварталі 2022 року прозвітував про збиток у 109,6 млн грн, а у березні банк втратив 548,2 млн грн
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні відправили до НБУ звітність за 1 квартал 2022 року з урахуванням усіх коригувальних проводок. Січень був добрий і дуже прибутковий місяць. Лютий закрили з невеликим плюсом. Березень – майже 1 млрд грн. резервів сформовано за кредитним портфелем. Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн грн, у т.ч. -548,2 млн грн - збитки березня", - написав Гороховський
За словами співзасновника Monobank-у, щоб не відбувалось - банк триматиметься.
"Щоб не відбувалося, ми будемо триматися до останнього і нікого не підведемо! Монобанк – Український банк! Нам не важче, ніж країнi. Ми ні на що не нарікаємо! Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашого застосунку. Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе