У березні Monobank отримав 548,2 млн грн збитку

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.



"Сьогодні відправили до НБУ звітність за 1 квартал 2022 року з урахуванням усіх коригувальних проводок. Січень був добрий і дуже прибутковий місяць. Лютий закрили з невеликим плюсом. Березень – майже 1 млрд грн. резервів сформовано за кредитним портфелем. Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн грн, у т.ч. -548,2 млн грн - збитки березня", - написав Гороховський



За словами співзасновника Monobank-у, щоб не відбувалось - банк триматиметься.



"Щоб не відбувалося, ми будемо триматися до останнього і нікого не підведемо! Монобанк – Український банк! Нам не важче, ніж країнi. Ми ні на що не нарікаємо! Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашого застосунку. Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.





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