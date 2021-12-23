У березні в прифронтових районах Донбасу можуть пройти місцеві вибори: ЦВК направила звернення
Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій за висновками про те, чи можливо 27 березня 2022 року провести перші місцеві вибори в окремих територіальних громадах регіонів
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
"У Донецькій та Луганській областях триває операція Об'єднаних сил щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Відповідно на окремих територіях цих областей існує загроза безпеці виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, а також належному забезпеченню організації підготовки та проведення виборів із дотриманням вимог Кодексу", - йдеться у повідомленні.
Рішення про проведення виборів ЦВК зможе ухвалити після того, як обласні військово-цивільні адміністрації подадуть висновки. Така процедура вже проводилась напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року.
Відповідно до норм виборчого кодексу перші вибори можуть проводитись двічі на рік у березні та жовтні, а призначати їх потрібно не пізніше ніж за 70 днів до дати проведення виборів.
Відтак, ухвалити рішення про вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей ЦВК повинна не пізніше 16 січня 2022 року, тому результати обласних військово-цивільних адміністрацій очікують не пізніше 13 січня.
"Комісія вкотре підкреслює, що її дії та рішення завжди спрямовані виключно на забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян та принципів вільного, демократичного виборчого процесу. Тож ЦВК очікує на обґрунтовані висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА, що дасть достатньо підстав для ухвалення рішення щодо можливості безпечного проведення місцевих виборів на Донбасі", - йдеться у повідомленні.
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