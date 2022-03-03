У бік Первомайського, Миколаївської області, вирушила техніка РФ, людей просять піти додому та прибрати автівки з доріг, - голова громади
3 березня колона техніки окупантів вирушила в бік Первомайського на Миколаївщині, містян закликали чекати вдома особливих повідомлень і загнати власні автівки у двори, щоб їх не пошкодила російська техніка
Про заявив голова громади Микола Бакшеєв.
Близько 11:38 він розповів, що колона ворожої техніки вирушила у бік Первомайського й потребуватиме трохи більше за годину, щоб доїхати до міста.
"Прохання від адміністрації міста та поліції: залишити вулиці міста до 12:30. Розійдіться по домівках та перечекайте там до особливих повідомлень. До водіїв прохання - прибрати машини з центральних вулиць міста, заженіть їх у двори, щоб вони не стали перешкодою для проходу ворожої техніки і щоб їм не могли завдати шкоди", - додав Микола Бакшеєв.
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