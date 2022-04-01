У Білорусі лікують нібито поранених, а насправді опромінених російських окупантів, – Генштаб
У Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини розміщено нібито поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 1 квітня, передає "Еспресо.Захід".
Водночас на тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. "Їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосуванням методів психологічного та фізичного тиску", - кажуть у Генштабі.
На 37-й день війни російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Продовжується відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ ворога, імовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках, зазначають у зведенні.
- Нагадаємо, 24 лютого окупанти зайшли на ЧАЕС.
- Поступово росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу.
- 13 березня на Чорнобильській атомній електростанції було відновлено електропостачання.
- Наприкінці березня на території ЧАЕС спалахнули пожежі.
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