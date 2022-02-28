У Білорусі почалися переговори між Україною та РФ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
У Гомельській області почалися переговори між делегаціями України і Росії
Зустріч відбувається неподалік українського кордону на березі річки Прип'ять у Гомельській області. З міркувань безпеки місце зустрічі не розголошують. Організатори переговорів називають його "будиночок рибалки".
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