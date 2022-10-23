У Білорусі помічені іранські інструктори, які допомагають запускати дрони-камікадзе

Про це повідомляє Центр національного спротиву і зазначає, що місцеве підпілля продовжує слідкувати за ситуацією в Білорусі.

"За останніми даними росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді та продовжують використовувати їх для нанесення ударів по території України. Тим часом в селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ. За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БПЛА "Shahed-136" по об’єктах інфраструктури Київщини та північних та західних областях України", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що іранські дрони-камікадзе, ймовірно, доставлені в Білорусь для атак Заходу України

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