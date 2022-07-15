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Головна Економіка У Білорусі стався дефолт за зовнішніми зобов'язаннями, - Moody's

У Білорусі стався дефолт за зовнішніми зобов'язаннями, - Moody's

15 липня, 2022 п'ятниця
10:40
Економіка білоруський рубль

Міжнародне рейтингове агентство Moody's 14 липня назвало дефолтом виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях

Про це йдеться на сайті агентства. 

Зазначається, що 28 червня Рада міністрів і Національний банк Білорусі вирішили оплачувати валютні борги країни у білоруських рублях.

За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, до 29 червня Білорусь мала виплатити купон по єврооблігаціях "Білорусь-2027" в еквіваленті $22,9 млн. 29 червня Білорусь виплатила купон у білоруських рублях.

Одне з трьох провідних рейтингових агентств світу Fitch у відповідь знизило довгостроковий рейтинг країни до переддефолтного С. І погодилися почекати до кінця пільгового періоду сплати відсотків за кредитом - 13 липня. Мінфін Республіки Білорусь заявив, що змушений платити в білоруських рублях, оскільки роботу з країною та її платежами з єврооблігацій через санкції припинили Citigroup та Citibank.

  • 27 червня відбувся дефолт Росії за зовнішнім боргом. РФ не здійснила платежі за єврооблігаціями 100 мільйонів доларів США, які потрібно було виплатити до 27 травня, це вважається дефолтом. Перед цим США фактично обмежили Росії доступ до коштів (заблоковано золотовалютний резерв в американських товарах).

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