У Білорусі вводять платну зону очікування на в’їзд до країни
На прикордонних пунктах пропуску Білорусі в’їзд до зони очікування стане платним
Такий указ опубліковано на сайті самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
"Для підвищення ефективності роботи системи електронної черги Указом скасовується безоплатне розміщення транспортних засобів у зоні очікування. Раніше чинна послуга платного бронювання часу в'їзду транспортних засобів до пункту пропуску із зони очікування також скасовується", - йдеться у рішенні.
Зазначається, всі транспортні засоби при в'їзді в зону очікування повинні сплатити реєстрацію в системі електронної черги. В'їзд у зону очікування буде в порядку живої черги.
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