У Білорусі за "цинічні коментарі" у соцмережах про загиблих російських десантників затримали 11 людей

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

"Загалом ГУБОЗіК (Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією - ред.) виявило понад 50 осіб, які публікували в різних месенджерах і соціальних мережах "блюзнірські та образливі висловлювання у зв'язку з нещодавньою загибеллю на навчаннях у Білорусі військових Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Як передає видання, цих осіб визнали підозрюваними в "розпалюванні соціальної ворожнечі" відповідно до статті 130 Кримінального кодексу Білорусі.

Із них 11 людей затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цією статтею їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, полігоні у Гродненському районі (Білорусь) 2 листопада 2021 року під час навчань у повітрі зіткнулися двоє російських десантників. Купол парашуту одного з них закрився. Як наслідок, загинули офіцер і військовозобов'язаний Збройних сил Росії.



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