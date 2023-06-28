Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Білорусі запропонували примусово лікувати педофілів: хімічну кастрацію можна буде пройти добровільно

У Білорусі запропонували примусово лікувати педофілів: хімічну кастрацію можна буде пройти добровільно

28 червня, 2023 середа
16:38
Світ кайданки

У Білорусі розробили поправки до Кримінального кодексу, які передбачають примусове лікування педофілів. За згодою пацієнта також можлива хімічна кастрація

Про це в ефірі "НТВ-Білорусь" розповіла начальниця управління генеральної прокуратури Анжеліка Курчак.

За її словами, поправки передбачають примусові заходи безпеки й лікування щодо тих, кого судово-психіатрична експертиза визнала такими, що страждають на відхилення сексуального характеру у формі педофілії. Експертизу обов'язково проходитимуть ті, хто скоїв злочини сексуального характеру проти дітей. За ухилення від примусового лікування буде передбачено відповідальність.

"Крім того, після відбуття покарання з місць позбавлення волі, повернувшись, усі продовжуватимуть таке лікування доти, доки необхідність такого лікування не буде скасована судом за відповідним висновком комплексної експертизи", — повідомила Курчак.

Засуджені за такі злочини після звільнення підлягатимуть ще й особливому контролю в органах внутрішніх справ. Щодо них застосовуватиметься превентивний нагляд.

Також розроблено клінічний протокол, який передбачає можливість проведення процедури хімічної кастрації.

"Якщо хтось потребує такої допомоги, то ці протоколи будуть реалізовуватись на добровільній основі за рішенням медиків і відповідно за згодою самих пацієнтів", - сказала представниця білоруської генпрокуратури.

Новини
Білорусь
Читайте також:
Шахтар, Ігор Йовічевіч
27 червня, 2023 вiвторок
Президент "Шахтаря" визначився з новим головним тренером команди, - ЗМІ
Олександр Лукашенко
28 червня, 2023 середа
ISW відповів, як Лукашенко може використати ПВК Вагнера
Аліна Левченко Богдан Торохтій
27 червня, 2023 вiвторок
Дружина "слуги" Торохтія придбала квартиру та приміщення в курортному містечку Болгарії під час війни, - Bihus.Info
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 40.38
    Продаж 41.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
28 червня
17:07
Під час робіт у полі на Херсонщині на російській міні підірвався комбайн
16:53
Пєсков та Путін
"Армія та народ були з Путіним під час заколоту": Пєсков запустив новий наратив роспропаганди
16:47
окупанти крим
У Голій Пристані окупанти облаштовують склади награбованого майна і розбирають автівки на запчастини
16:47
Оновлено
Краматорськ, обстріл
Кількість загиблих у Краматорську через ракетний удар РФ зросла до 10, поранена 61 людина
16:36
Андрій Ярмоленко
Луческу сформував список футболістів, які поїдуть на збори "Динамо"
16:36
Запоріжжя
Пропозиція перейменувати Запоріжжя має рекомендаційний характер, - Нацкомісія зі стандартів мови
16:27
Закликав здаватися й утік до РФ: ексголові сільради на Київщині оголосили підозру
16:24
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
У МЗС Китаю стримано відреагували на слова посла в ЄС про кордони України 1991 року
16:23
Литва прапор
Щоб не потрапили в РФ чи Білорусь: Литва на рік заборонила транзит товарів подвійного призначення
16:18
Ексклюзив
Карта бойових дій-2706
Окупанти намагаються використовувати шлях через Армянськ, але він надто близько до позицій ЗСУ, - Гуменюк
16:14
мозаїчне панно на ВДНГ
На ВДНГ у Києві знищили унікальне мозаїчне панно. У МКІП та ДСНС відреагували
16:10
Комітет Національної премії "Кіноколо" оголосив набір кінокритиків
16:07
Наталія Гуменюк
Росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси, аби Миколаївщина не увійшла до "зернової угоди", – Гуменюк
16:05
OPINION
Олексій Копитько
Чого боїться Орбан?
15:42
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ
15:42
Оновлено
Сергій Суровікін
NYT: Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати заколот у Росії. У Кремлі відреагували
15:41
Верховна Рада
Парламент дозволив військовим використовувати авто з кермом праворуч
15:36
медичний канабіс
Зеленський підтримав легалізацію ліків на основі канабісу в Україні
15:30
Мавка
Українська "Мавка" стартує у кінопрокаті Сербії та Чорногорії
15:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:23
До Польщі прибули 14 американських танків Abrams
15:21
Ексклюзив
Вогневі та бойові спроможності ЗСУ зросли: у деяких елементах бою росіяни вже позаду, - капітан ЗСУ Прозапас
15:18
Ексклюзив
Бахмут
Сили оборони почали процес повернення своїх позицій в Бахмуті, - військовий експерт Коваленко
15:13
на фото: затриманий коригувальник ворожих обстрілів по прикордонню Сумщини
Коригував обстріли РФ по прикордонню Сумщини: СБУ затримала колишнього "регіонала"
15:06
Російський БТР
У селі на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни на БТР переїхали пенсіонерку
14:57
танк Leopard 1
Швейцарія відхилила запит на продаж 96 танків Leopard 1, які призначались Україні
14:48
Міста та їхні герої: у Києві відбудеться прем’єра документалки про героїзм українського народу
14:37
Мінкульт оголошує прийом заявок на членство в наглядовій раді Українського інституту книги
14:36
поїзд_Укрзалізниця
Шмигаль відповів на петицію щодо запровадження жіночих купе в усіх поїздах Укрзалізниці
14:30
Ексклюзив
Карта бойових дій_2106
Коли займаємо окопи на Запорізькому напрямку, немов із-під землі вилазять росіяни й починається бій, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
14:27
Петро Порошенко з трибуни парламенту: блокування виплат 30 тисяч військовим – несправедливе і нечесне
14:22
електроенергія
Україна прийняла аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі: названо причину
14:20
Для дослідження темної енергії Всесвіту об’єднають телескопи NASA Roman та ESA Euclid
14:20
Маттео Дзуппі
Спецпосланець Папи Римського кардинал Дзуппі прибув до Москви
14:17
Ексклюзив
Бахмут. Карта. 23/06/23
Сили оборони працюють над повним знищенням російського угруповання в Бахмуті, - військовий експерт Киричевський
14:11
окупанти
На тимчасово окупованих територіях росіяни масово затримують дітей з проукраїнською позицією
14:09
Президент Польщі Дуда прибув з неанонсованим візитом до Києва
14:04
Президент України Володимир Зеленський
Очевидно, що майбутнє України в ЄС та НАТО: Зеленський запропонував для обговорення 5 пунктів Української доктрини
14:04
верховна рада
Парламент підтримав відпустки та доплати для строковиків і курсантів
14:00
OPINION
Тімоті Снайдер
Пригожинский марш на Москву: 10 уроків заколоту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV