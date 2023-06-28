Про це в ефірі "НТВ-Білорусь" розповіла начальниця управління генеральної прокуратури Анжеліка Курчак.

За її словами, поправки передбачають примусові заходи безпеки й лікування щодо тих, кого судово-психіатрична експертиза визнала такими, що страждають на відхилення сексуального характеру у формі педофілії. Експертизу обов'язково проходитимуть ті, хто скоїв злочини сексуального характеру проти дітей. За ухилення від примусового лікування буде передбачено відповідальність.

"Крім того, після відбуття покарання з місць позбавлення волі, повернувшись, усі продовжуватимуть таке лікування доти, доки необхідність такого лікування не буде скасована судом за відповідним висновком комплексної експертизи", — повідомила Курчак.

Засуджені за такі злочини після звільнення підлягатимуть ще й особливому контролю в органах внутрішніх справ. Щодо них застосовуватиметься превентивний нагляд.

Також розроблено клінічний протокол, який передбачає можливість проведення процедури хімічної кастрації.

"Якщо хтось потребує такої допомоги, то ці протоколи будуть реалізовуватись на добровільній основі за рішенням медиків і відповідно за згодою самих пацієнтів", - сказала представниця білоруської генпрокуратури.