У Білорусі збирають інформацію про потенційних призовників, – Генштаб
Протягом жовтня цього року на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану", - йдеться в повідомленні.
Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі, включно із застосуванням ударних безпілотників іранського виробництва.
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