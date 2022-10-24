Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану", - йдеться в повідомленні.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі, включно із застосуванням ударних безпілотників іранського виробництва.

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