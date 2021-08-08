У Білорусі зі шкільної програми прибрали Алексієвич та Солженіцина

Про це із посиланням на мінську газета Наша ніва розповідає Еспресо.TV.



Її ім'я зараз не згадується в переліку "російськомовної літератури Білорусі".



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Також в новій програмі відсутні твори іншого нобелівського лауреата - Олександра Солженіцина, тоді як ще минулоріч вивчався його твір "Один день Івана Денисовича". А ще раніше - "Мотрине подвір'я".





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