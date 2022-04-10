У Bloomberg назвали дефолт Росії неминучим
Якщо Росія не здійснить виплати за своїми боргами у доларах, то її дефолт стане неминучим
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Зазначається, що казначейство РФ припинило виплати доларових боргів з російських рахунків в банках США.
"Коли спроба оплати в валюті була заблокована, то Росія порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів", - пояснили у Bloomberg.
"Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт", – констатував головний інвестиційний директор компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмаєр.
Аналітики сумніваються, що фінансова і політична ізоляція режиму Путіна дозволить РФ довго уникати дефолту. Наразі дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% ймовірності дефолту впродовж 12 місяців,
Востаннє в Росії було оголошено дефолт у 1998 році - за внутрішнім боргом. Зовнішній дефолт стався після перевороту в 1917 році.
- 6 квітня Росія провела виплати за своїми єврооблігаціями в рублях, що найімовірніше означатиме дефолт.
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