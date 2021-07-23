У Боснії і Герцеговині притягуватимуть до відповідальності за заперечення геноциду у Сребрениці

Про це пише "Радіо Свобода".

Верховний представник міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині Валентин Інцко ухвалив рішення про внесення доповнень до Карного кодексу країни, якими передбачається покарання за невизнання геноциду.



Інцко на підставі своїх повноважень уточнив, що заборонено спростовувати, применшувати або виправдовувати геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини, які мали місце на території Боснії і Герцеговини і були встановлені правочинними вироком.

Порушникам доповнень до закону загрожує увʼязнення строком від шести місяців до п’яти років.

Згаданими доповненнями забороняється звеличувати причетних до воєнних злочинів, також надавати їм нагороди, визнання й будь-які суспільні привілеї. Парламент Боснії і Герцеговини має право ухвалити згадані зміни до закону без будь-яких умов. Рішення верховного представника стає дійсним відразу після оприлюднення в "Урядовому віснику Боснії і Герцеговини".

Лідер боснійських сербів і сербський представник в Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик заявив, що серби не визнають рішення верховного представника та почнуть процес відокремлення від Боснії і Герцеговини.

Хорватський представник в Президії країни Желько Комшич, натомість, рішення Валентина Інцка назвав "цивілізаційним вчинком".

На думку оглядачів, верховний представник виніс рішення у звʼязку з нехтуванням геноцидом внаслідок недавніх провокацій боснійських сербів, котрі під час відзначення річниці геноциду в Сребрениці влаштовували концерти й народні гуляння.

Міжнародний трибунал по колишній Югославії правочинними вироками встановив, що в липні 1995 року в Сребрениці сили боснійських сербів вбили щонайменше 8 тис. полонених бошняків, від підлітків до людей похилого віку.