У бою поблизу Ізюму поліг викладач корейської мови Денис Антіпов

Про це сьогодні, 14 травня 2022 року, у себе на фейсбуці повідомив історик, політолог та релігієзнавець Андрій Ковальов.

"Прекрасна людина. Перекладач, викладач Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ветеран війни з Росією на Донбасі, бізнесмен, який сам з нуля створив своє виробництво. Принциповий активіст. Боровся за українську мову та проти колоніального минулого в Україні", - зазначає історик.

Дениса Антіпова він описує як "завжди дотепного, веселого, цілеспрямованого і впевненого у майбутньому".

"Він дуже любив Україну! Жив заради України. Я запам’ятаю його таким. Скільки в нас спільних незавершених проектів! Господи, як боляче! Як несправедливо, що такі люди гинуть!", - заявив Андрій Ковальов.

Довідка

Як можна дізнатися з офіційного сайту КНУ ім. Тараса Шевченка, Денис Геннадійович Антіпов працював на кафедрі мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії. Викладав студентам корейську мову.

Народився 1989 року в Івано-Франківську.

У 2012 року отримав магістерський диплом у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Мова та література і переклад (корейська, англійська)".

Неодноразово стажувався у Південній Кореї.

Брав активну участь у Революції Гідності на Майдані з 24 листопада 2013 року і до кінця.

Займався спеціальною військово-тактичною та медичною підготовкою.

У лютому 2015 року пішов добровольцем у 5-ту батальйонно-тактичну групу 81‑ї бригади ВДВ, де займався аеророзвідкою безпілотними літальними апаратами. Виконував бойові завдання у багатьох гарячих точках Донецької та Луганської областей, зокрема: під Донецьким аеропортом, на промзоні Авдіївки, на Світлодарській дузі.

З війни повернувся у травні 2016 року лейтенантом і командиром взводу аеророзвідки свого батальйону. 24 серпня 2016 року брав участь в параді з нагоди 25‑ї річниці Незалежності України.

Працював над кандидатською дисертацією. Займався також сувенірним бізнесом.

Після 24 лютого 2022 року знову пішов на фронт.

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