У Бразилії 100 людей загинуло внаслідок сильних злив
У бразильському Пернамбуку внаслідок сильних злив загинуло 100 людей, ще щонайменше 16 зникли безвісти
Про це пише Сіньхуа.
"Кількість загиблих внаслідок проливних дощів у північно-східному бразильському штаті Пернамбуку зросла до 100, насамперед у столиці штату Ресіфі та його столичному районі", - зазначили у виданні.
Ще щонайменше 16 бразильців зникли безвісти, з них 14 загинули внаслідок зсувів, двох знеслла течія, понад 6 тис. людей мусили евакуюватися. У вівторок, 31 травня, призупинили рятувальні роботи через сильні зливи. За словами пожежників, така погода може спричинити нові повені та зсуви.
Мінімум 14 муніципалітетів Пернамбуку оголосили надзвичайний стан, ще 33 зробили те ж саме в штаті Алаголас, де від дощів загинуло троє людей, іще 18 тис. евакуювали.
За словами президента Бразилії Жаіра Болсонару, уряд виділить близько 210 млн на відновлення постраждалих районів.
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