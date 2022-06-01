Про це пише Сіньхуа.

"Кількість загиблих внаслідок проливних дощів у північно-східному бразильському штаті Пернамбуку зросла до 100, насамперед у столиці штату Ресіфі та його столичному районі", - зазначили у виданні.

Ще щонайменше 16 бразильців зникли безвісти, з них 14 загинули внаслідок зсувів, двох знеслла течія, понад 6 тис. людей мусили евакуюватися. У вівторок, 31 травня, призупинили рятувальні роботи через сильні зливи. За словами пожежників, така погода може спричинити нові повені та зсуви.

Мінімум 14 муніципалітетів Пернамбуку оголосили надзвичайний стан, ще 33 зробили те ж саме в штаті Алаголас, де від дощів загинуло троє людей, іще 18 тис. евакуювали.

За словами президента Бразилії Жаіра Болсонару, уряд виділить близько 210 млн на відновлення постраждалих районів.

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