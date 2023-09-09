У Британії українські водолази вчилися знаходити та знешкоджувати російські бомби та міни

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Водолази та вибухотехніки ВМС ЗС України пройшли навчання у Великій Британії разом із колегами з Королівського флоту. Вони вчилися знаходити та знешкоджувати російські бомби та міни, щоб убезпечити територіальні води та шляхи судноплавства", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські водолази навчилися користуватися безпілотним підводним апаратом REMUS для визначення потенційно небезпечних об'єктів на дні моря.

У Генштабі висловили вдячність Великій Британії за підтримку та допомогу.