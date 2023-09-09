У Британії українські водолази вчилися знаходити та знешкоджувати російські бомби та міни
У Великій Британії водолази і вибухотехніки Військово-морських сил Збройних Сил України пройшли навчання зі знешкодження мін та бомб, щоб убезпечити шляхи судноплавства
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Водолази та вибухотехніки ВМС ЗС України пройшли навчання у Великій Британії разом із колегами з Королівського флоту. Вони вчилися знаходити та знешкоджувати російські бомби та міни, щоб убезпечити територіальні води та шляхи судноплавства", йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські водолази навчилися користуватися безпілотним підводним апаратом REMUS для визначення потенційно небезпечних об'єктів на дні моря.
У Генштабі висловили вдячність Великій Британії за підтримку та допомогу.
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Уряд Великої Британії має намір включити ПВК Вагнера до списку терористичних організацій. Робота найманців в Україні та Африці є "загрозою глобальній безпеці".
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