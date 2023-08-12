У Бучі церква Московського патріархату вперше перейшла до ПЦУ
Мешканці Бучі у суботу, 12 серпня, вперше проголосували за перехід Церкви Почаївської ікони Божої Матері з Московського патріархату до Православної церкви України
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
"Сьогодні, 12 серпня, на Київській площі відбулися релігійні збори міста, на якому більшістю голосів бучанців було прийняте рішення щодо переходу Церкви Почаївської ікони Божої Матері УПЦ (МП) до Православної церкви України", - йдеться у повідомленні.
Фото: Бучанська міська рада
За даними лічильної комісії з 348 присутніх, за перехід проголосувало 337 людей. Проти було 11.
Фото: Бучанська міська рада
Також на зборах присутні одноголосно проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України щодо заборони української православної церкви московського патріархату на території України.
- Свято-Покровська парафія міста Полонного на Хмельниччині, яка підпорядковувалася УПЦ Московського патріархату, разом із настоятелем перейшла до Православної церкви України.
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