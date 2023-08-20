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У Бурятії розмило залізничні колії через руйнування дамби: рух потягів зупинили

20 серпня, 2023 неділя
12:31
Світ У Бурятії розмило залізничні колії через руйнування дамби

У Північно-Байкальському районі Бурятії 19 серпня річка Холодна вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу, розмивши залізничні колії Байкало-Амурської магістралі. Через це зупинили рух потягів

Про це повідомив голова регіону Олексій Циденов.

За його словами, через руйнування дамби підмито 200 метрів залізничного полотна та пошкоджено 10 опор контактної мережі. До ліквідації наслідків підтоплення залучили 120 осіб та 24 одиниці техніки. Орієнтовний термін завершення аварійно-відновлювальних робіт - 26 серпня.

"Збитки економіки країни від простою вантажів обчислюватимуться мільярдами рублів. Плюс витрати на відновлення залізниці. І нам нашу регіональну автомобільну дорогу відновлюватимуть", - написав голова Бурятії.

Він додав, що населені пункти внаслідок виходу річки з берегів нібито поки не постраждали. Проте у відрізаному водою селищі мешкає жінка із загостренням апендициту, тож її евакуюють. 

Циденов зазначив, що ситуації з греблею на річці Холодній можна було уникнути.

"Але суперечливість законодавства, ніби спрямованого на захист Байкалу, не дозволила цього зробити минулого року. Гроші по лінії Мінприроди Росії були виділені, але, на жаль, байкальські обмежувальні норми не дозволили провести роботи. І кому від цього добре?", - наголосив він.

За інформацією Східно-Сибірської транспортної прокуратури, дамба частково зруйнувалася вранці 19 серпня через опади. Розмило залізничне полотно на 1102 кілометрі перегону Холодна - Нижньоангарська Східно-Сибірська залізниця. На території Північно-Байкальського району запроваджено режим надзвичайної ситуації. У Бурятії запровадили режим НС регіонального масштабу.

  • 12 серпня у російському місті Уссурійськ, Приморський край, прорвало греблю, яку звели для стримування паводка. Унаслідок цього затопило багато будинків.

Росія
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