У Росії в Уссурійську прорвало дамбу через велику кількість опадів

Про це повідомляє РІА Новини й тг-канал Baza.

Зазначається, що у п'ятницю в місті випало 117 міліметрів опадів, за місячної норми 120-130 міліметрів.

Також пізніше видання зауважило, що рівень води стабілізувався, але ситуація напружена, 11 сіл округу залишаються підтопленими.

Натомість тг-канал Baza пише, що у місті затоплено десятки будівель, вулицями плавають будинки. Також затопило місто Спаськ-Далекий - у житлових будинках води набралося до пояса.