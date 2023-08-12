У Росії в Уссурійську прорвало дамбу через велику кількість опадів
У російському місті Уссурійськ, Приморський край, прорвало греблю, яку звели для стримування паводка. Унаслідок цього затопило багато будинків
Про це повідомляє РІА Новини й тг-канал Baza.
Зазначається, що у п'ятницю в місті випало 117 міліметрів опадів, за місячної норми 120-130 міліметрів.
Також пізніше видання зауважило, що рівень води стабілізувався, але ситуація напружена, 11 сіл округу залишаються підтопленими.
Натомість тг-канал Baza пише, що у місті затоплено десятки будівель, вулицями плавають будинки. Також затопило місто Спаськ-Далекий - у житлових будинках води набралося до пояса.
- 10 липня у російському Сочі стались сильні дощі та зливи. На вулицях водою позносило автомобілі, а в місті спрацювала сирена.
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