Вода в транспорті, затоплені машини й звук сирени. Сочі накрило потужною зливою

Про це пишуть місцеві ТГ-канали.

Зазначається, що вранці 9 липня потужна злива накрила частину російського міста Сочі. Унаслідок цього під воду пішли дороги населеного пункту, десятки машин зазнали пошкоджень. Крім цього, вода підіймається навіть у громадському транспорті.

"Пасажир автобуса повідомляє, що легковики взагалі стояли наполовину у воді", - пишуть ЗМІ.

Також, як зазначають російські пабліки, на місто випало близько 80 міліметрів опадів. Крім цього, відбулося підтоплення цокольних поверхів багатоквартирних будинків.

Водночас у кількох районах міста спрацювали сирени. Усіх жителів просять залишатися вдома чи у безпечному місці.

Також затопило торгівельний центр.

"Вода піднялася мало не до колін", - йдеться у повідомленні.