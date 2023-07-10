Вода в транспорті, затоплені машини й звук сирени. Сочі накрило потужною зливою
У російському Сочі стались сильні дощі та зливи. На вулицях водою позносило автомобілі, а в місті спрацювала сирена
Про це пишуть місцеві ТГ-канали.
Зазначається, що вранці 9 липня потужна злива накрила частину російського міста Сочі. Унаслідок цього під воду пішли дороги населеного пункту, десятки машин зазнали пошкоджень. Крім цього, вода підіймається навіть у громадському транспорті.
Також, як зазначають російські пабліки, на місто випало близько 80 міліметрів опадів. Крім цього, відбулося підтоплення цокольних поверхів багатоквартирних будинків.
Водночас у кількох районах міста спрацювали сирени. Усіх жителів просять залишатися вдома чи у безпечному місці.
"Вода піднялася мало не до колін", - йдеться у повідомленні.
- В Італії через потужні дощі затопило понад 20 міст. Департамент цивільного захисту оголосив найвищий (червоний) рівень погодної небезпеки. Уряд Італії запровадив в регіоні Емілія-Романья режим надзвичайної ситуації.
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