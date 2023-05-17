Про це інформує La Repubblica.

Зазначено, що мешканці різних населених пунктів були змушені вилазити на дахи будинків, чекаючи рятувальників. В області закрито навчальні заклади, призупинено рух поїздів.

Департамент цивільного захисту оголосив найвищий (червоний) рівень погодної небезпеки. Уряд Італії запровадив в регіоні Емілія-Романья режим надзвичайної ситуації.

Міністр цивільного захисту Нелло Музумечі заявив, що всі річки в регіоні вийшли з берегів. Відомо про вісьмох загиблих.

"У середньому випало близько 200 мм за 36 годин, а в деяких районах - 500 мм. Якщо ми візьмемо до уваги, що за рік на цій території випадає 1000 мм опадів, ви усвідомите потужність стихії", - сказав він.

Музумечі додав, що 50 тисяч людей залишилися без електрики.