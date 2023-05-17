В Італії через потужні дощі затопило понад 20 міст, є загиблі
В регіоні Емілія-Романья на півночі Італії затопило щонайменше 24 міста та автомагістралі після дощів, які тривають другу добу. Відомо про вісьмох загиблих
Про це інформує La Repubblica.
Зазначено, що мешканці різних населених пунктів були змушені вилазити на дахи будинків, чекаючи рятувальників. В області закрито навчальні заклади, призупинено рух поїздів.
Департамент цивільного захисту оголосив найвищий (червоний) рівень погодної небезпеки. Уряд Італії запровадив в регіоні Емілія-Романья режим надзвичайної ситуації.
Міністр цивільного захисту Нелло Музумечі заявив, що всі річки в регіоні вийшли з берегів. Відомо про вісьмох загиблих.
"У середньому випало близько 200 мм за 36 годин, а в деяких районах - 500 мм. Якщо ми візьмемо до уваги, що за рік на цій території випадає 1000 мм опадів, ви усвідомите потужність стихії", - сказав він.
Музумечі додав, що 50 тисяч людей залишилися без електрики.
- У Малайзії через повінь щонайменше чотири людини загинули, а понад 40 тис. місцевих жителів були змушені залишити свої домівки й евакуюватися.
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