Повінь у Малайзії: є загиблі, понад 40 тис. людей евакуювали

Про це повідомляє CNN.

У країні підтоплені будинки, а також затопило дороги, ліси й транспортні засоби. У деяких районах рятувальники пробираються човнами, щоб врятувати людей, які застрягли у своїх будинках.

Серед загиблих, підтверджених владою штату Джохор, був чоловік, який застряг у машині, яку забрало потоком води.

Фахівці метеорологічного департаменту Малайзії попередили, що волога погода може тривати до квітня.

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім після відвідин постраждалих та евакуйованих поділився новинами з Джохора, заявивши, що повені є гострою проблемою для країни та що уряд прискорить проєкти з пом’якшення наслідків.

"Це питання (повені) не можна відкладати, і до нього слід підійти більш серйозно, щоб це не повторилося", - написав він у twitter.

Члени Малайзійського об’єднаного демократичного альянсу (MUDA) порадили жителям прийняти допомогу від рятувальних служб і застерегли від "надто довгого очікування", щоб евакуювати свої домівки.

"Рівень води в річці все ще високий, і очікується, що знову буде сильний дощ. Не чекайте надто довго, якщо рівень води почне підійматися. Переїжджайте в безпечніші райони якомога швидше. Пам’ятайте: ваше життя цінніше за ваші речі", - сказала Аміра Айся Абдул Азіз, заступник президента групи.

Найсильніші повені в Малайзії за останні десятиліття сталися 2021 року, коли загинули 54 людини, а для ліквідації наслідків було мобілізовано армію. Масштабні повені того року торкнулися восьми штатів і викликали навантаження служб екстреної допомоги по всій країні.

Джохор із населенням 4 мільйони людей є другим за чисельністю населення штатом Малайзії і найбільше постраждав від повеней цього сезону. За словами офіційних осіб, десятки тисяч його мешканців наразі переїхали до організованих центрів допомоги.