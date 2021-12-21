У Малайзії через повені загинуло щонайменше 14 людей

Про це пише ВВС.



Три дні потужних злив призвели до сильних повеней у восьми штатах Малайзії, частоково затопивши міста й села.



Кілька людей зникли безвісти, і зростають побоювання що кількість загиблих різко збільшиться.



Станом на 20 грудня приблизно 51 тис. людей евакуювали з їхніх помешкань. Більшість з них мешкала в Пахангу, на східному узбережжі Малайзії, - одному з найбільш постраждалих штатів.



Квітучий і густонаселений Селангор, у якому розташована столиця країни Куала-Лумпур, теж суттєво постраждав.



ВВС пише, що рівень води в Малайзії не був таким високим після потужної повені 1971 року.



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