У бюджеті не вистачить грошей на виплати 500 грн за бустерну вакцинацію проти COVID-19, - міністр фінансів Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що в закладеному бюджеті не вистачить коштів на виплату громадянам 500 грн за бустерну дозу вакцини проти COVID-19 у рамках програми "єПідтримка"
Про це Марченко сказав у інтерв'ю "Економічній правді".
"Якщо порахувати, то по тисячі держава виплатила 7,7 млн громадянам. Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 млрд (закладених у бюджеті на програму "єПідтримка", - ред.) не вистачить", - сказав міністр.
При цьому Марченко зазначив, що немає потреби вносити зміни до бюджету на 2022 рік і збільшувати фінансування "єПідтримки". Він пояснив це тим, що бустерні щеплення українці робитимуть поступово.
"Хтось вакцинувався в грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік", - сказав міністр.
Водночас Марченко додав, що коли з'явиться потреба збільшити фінансування програми з виплати коштів за вакцинацію проти COVID-19, тоді відповідний законопроєкт внесуть на розгляд до Верховної Ради.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО у понеділок, 24 січня, заявив, що програма з виплати 1 тис. грн за вакцинацію проти COVID-19 "єПідтримка" розшириться на літніх людей та громадян віком від 14 до 18 років. Також по 500 грн почнуть виплачувати тим, хто зробить бустерне щеплення.
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