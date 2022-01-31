У бюджеті не вистачить грошей на виплати 500 грн за бустерну вакцинацію проти COVID-19, - міністр фінансів Марченко

Про це Марченко сказав у інтерв'ю "Економічній правді".



"Якщо порахувати, то по тисячі держава виплатила 7,7 млн громадянам. Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 млрд (закладених у бюджеті на програму "єПідтримка", - ред.) не вистачить", - сказав міністр.



При цьому Марченко зазначив, що немає потреби вносити зміни до бюджету на 2022 рік і збільшувати фінансування "єПідтримки". Він пояснив це тим, що бустерні щеплення українці робитимуть поступово.



"Хтось вакцинувався в грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік", - сказав міністр.



Водночас Марченко додав, що коли з'явиться потреба збільшити фінансування програми з виплати коштів за вакцинацію проти COVID-19, тоді відповідний законопроєкт внесуть на розгляд до Верховної Ради.

Нагадаємо, Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО у понеділок, 24 січня, заявив, що програма з виплати 1 тис. грн за вакцинацію проти COVID-19 "єПідтримка" розшириться на літніх людей та громадян віком від 14 до 18 років. Також по 500 грн почнуть виплачувати тим, хто зробить бустерне щеплення.