У Чечні на формі силовиків з'явилися шеврони "На Київ"

Про це повідомляє видання "Кавказ. Реалії".

Ці дані підтвердило джерело в правоохоронних органах республіки. За даними співрозмовника редакції, зміни сталися на початку минулого тижня.

"З 18 липня у місті помічають: практично всі силовики носять цей напис на спині", – повідомило джерело.

На знятому у Грозному відео такі шеврони видно на спинах представників полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова.

За даними співрозмовника Кавказу.Реалії, подібні зміни торкнулися також підрозділів ОМОНу та інших.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb