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Головна війна з Росією У Чечні на формі силовиків з'явилися шеврони "На Київ"

У Чечні на формі силовиків з'явилися шеврони "На Київ"

26 липня, 2022 вiвторок
20:38
війна з Росією Напис "На Київ" на формі силовиків у Чечні

Силовики у Чечні змінили шеврони – тепер замість звичайних нашивок із позначенням приналежності до певного підрозділу, на їхніх спинах з'явилися написи "На Київ"

Про це повідомляє видання "Кавказ. Реалії".

Ці дані підтвердило джерело в правоохоронних органах республіки. За даними співрозмовника редакції, зміни сталися на початку минулого тижня.

"З 18 липня у місті помічають: практично всі силовики носять цей напис на спині", – повідомило джерело.

На знятому у Грозному відео такі шеврони видно на спинах представників полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова.

За даними співрозмовника Кавказу.Реалії, подібні зміни торкнулися також підрозділів ОМОНу та інших.

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Чечня
новини Києва
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