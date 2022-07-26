У Чечні на формі силовиків з'явилися шеврони "На Київ"
Силовики у Чечні змінили шеврони – тепер замість звичайних нашивок із позначенням приналежності до певного підрозділу, на їхніх спинах з'явилися написи "На Київ"
Про це повідомляє видання "Кавказ. Реалії".
Ці дані підтвердило джерело в правоохоронних органах республіки. За даними співрозмовника редакції, зміни сталися на початку минулого тижня.
"З 18 липня у місті помічають: практично всі силовики носять цей напис на спині", – повідомило джерело.
На знятому у Грозному відео такі шеврони видно на спинах представників полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова.
За даними співрозмовника Кавказу.Реалії, подібні зміни торкнулися також підрозділів ОМОНу та інших.
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