У Чехії померла співачка після того, як навмисно заразилася коронавірусом заради COVID-сертифікату
Учасниця чеського фолькгурту Asonance Гана Горка не щепилась від коронавірусу, а навмисне заразилася коронавірусом, щоб отримати COVID-сертифікат. Внаслідок таких дій жінка померла
Про це повідомляє BBC.
Син померлої 57-річної співачки Ян Рек розповів, що він та його батько обидва повністю вакциновані, але на Різдво заразилися коронавірусом. Гана не щеплювалась і замість того, щоб ізолюватися від інфікованих родичів, навмисне не трималася осторонь.
Жінка хотіла перехворіти й отримати COVID-сертифікат: цей документ у Чехії видають тим, хто нещодавно переніс зараження коронавірусом або отримав щеплення. Сертифікат необхідний, щоби вільно відвідувати громадські місця: бари, кафе, кінотеатри тощо.
За два дні до смерті співачка написала в соцмережах, що вже одужує: "Зараз буде театр, сауна, концерт".
Але вранці 16 січня, коли жінка сказала, що почувається краще, та вдяглася для прогулянки на вулиці, у неї почала боліти спина. Жінка пішла лягти до своєї спальні й незабаром померла.
Син померлої розповів, що попри те, що жінка не була вакцинована, вона не вірила в радикальні теорії змови про вакцини проти коронавірусу.
"Вона більше сприймала ідею перехворіти на COVID-19, ніж вакцинуватися. Не те, що ми отримаємо мікрочип або щось подібне", - сказав Ян Рек.
Він додав, що з матір'ю не було сенсу намагатися обговорити це питання через вир емоцій. Натомість чоловік сподівається, що його історія зможе переконати інших зробити щеплення.
"Якщо у вас є приклади з реального життя, це потужніше, ніж просто графіки та цифри. Ви не можете по-справжньому співчувати цифрам", - підсумував він.
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