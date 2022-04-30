У Черкасах випалили напис з знаку про дружбу України з Росією

Про це повідомляє Суспільне.

Голова черкаського обласного осередку "Демократичної сокири" Ярослав Лавров розповів: на його думку, міська влада мала це зробити ще у 2014 році.

"Але навіть після початку повномасштабної війни ми цього не дочекались. Тому переговорили зі скульптором Дмитром Бур'яном, який зараз проходить службу в ЗСУ, щоб він порадив, як вивести цей напис. Він дав контакти двох скульпторів, які зголосились допомогти. Активісти разом із представниками тероборони самі його прибрали", - пояснив він.

Директор комунального підприємства "Дирекція парків" Сергій Рубан ситуацію прокоментував так:

"Ми декілька разів пробували стерти напис власними силами. Зокрема, крайня спроба була вчора (29 квітня - ред.) вдень. Пробували зашліфувати болгаркою, але результат був не такий, як очікували", - сказав він.

Зі слів Рубана, надалі планували залучити фахівців.

"Для того, щоб прибрати напис, ми збиралися залучити зовнішніх фахівців. Але вдячний активістам, що самі знайшли спосіб, як це зробити", - підсумував директор КП.