Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією У Чернігові окупанти розстріляли авто, яке везло людям воду. Двоє загиблих, - Суспільне

У Чернігові окупанти розстріляли авто, яке везло людям воду. Двоє загиблих, - Суспільне

20 березня, 2022 неділя
20:26

У Чернігові під обстріл потрапила машина, на якій розвозили воду

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на очевидця.

"Мирні люди, їхали просто по воду. Набирали і розвозили далі людям", - розповів очевидець, який попросив не називати його імені.

Попередньо дві людини загинули, декілька травмувалися.

За словами очевидця, снаряд влучив під машину, вона стала некерованою і з’їхала на узбіччя. 

"Двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть ховати. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, оскільки там був його батько і, на жаль, він загинув", - заявив він.

Як сказав чоловік, останні дні у районі, де все відбулося, постійно тривають обстріли.

"Тут останні 2 дні постійно обстріли, постійні вильоти, бачимо, як літають літаки. Все це бачимо. Чернігів тримається, як би там не було. Втрати… Ми все бачимо… Але тримаємось. Все буде добре", - зазначив очевидець.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

розстріл
Чернігів
вторгнення в Україну
Читайте також:
Азов
19 березня, 2022 субота
Знищили склади боєприпасів, танк, офіцерів і близько взводу піхоти: "Азов" провів рейд по російських позиціях
переговори України з Росією
20 березня, 2022 неділя
Переговори України та Росії знаходяться на фінальній стадії, - Краєв
білоруські війська
20 березня, 2022 неділя
Тривожний сигнал: в МВС заявили, що російська техніка підходить до білорусько-українського кордону
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
20 березня
20:52
ЗРК С-400
США і Туреччина обговорюють можливість відправку в Україну С-400 в обмін на зняття санкцій, - ЗМІ
20:39
Три банки Білорусі відключили від SWIFT через санкції ЄС
20:23
Ексклюзив
Ростислав Павленко
Є ймовірність, що Ізраїль встановив обмеження щодо України через можливість провокацій з боку росії – нардеп Ростислав Павленко
20:10
На Київщині затримали російського кулеметника, - поліція
20:08
Ірина Венедіктова
Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова
20:08
"Сільпо" зачиняє 34 супермаркети в Києві та кілької областях через військові дії
20:06
Ексклюзив
В Херсонській області окупанти розганяють мирні протести за допомогою сльозогінного газу та кийків, - активіст
19:57
Ексклюзив
Стратегічна допомога може закрити небо на 90% - Маломуж
19:52
Ексклюзив
Сергій Гайдай
Зловили на вулиці, приставили автомат і відправили на війну в Україну: голова Луганської ОВА про допит російських полонених
19:51
Лівія направить до РФ своїх "добровольців", - Генштаб
19:14
Нацполіція
На Київщині окупанти здійснили авіаудар, продовжуються бойові дії та евакуація, - Нацполіція
19:08
Зеленський Ізраїль
"Байдужість, розрахунок або посередництво?": Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю і розкритикував владу за відсутність тиску на РФ
18:55
Ексклюзив
Мусієнко
Білоруська армія фінансувалась з близько 1% від ВВП країни на рік, – директор Центру військово-правових досліджень
18:53
біженці Чехія
Чехія дозволила українським біженцям працювати без спецдозволу
18:46
Ексклюзив
Федір Веніславський
Білорусь де-факто вже воює проти України, - Веніславський
18:31
Власники житла, які прихистили переселенців безкоштовно, отримають по 450 грн за місяць
18:30
ЧАЕС
На ЧАЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей, які були на території станції
18:24
Петиція про створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Росії в Україні набрала понад 1 млн підписів
18:17
Ексклюзив
У Сумській області ситуація нагнітається – голова Сумської ОВА
17:54
Ексклюзив
ЗСУ зупинили росіян
На Київщині ми знищили 25 танків, 30 БМП та бензовозів окупантів, - Сабій
17:51
Ексклюзив
Чернігів обстріл
На весь Чернігів залишилась одна лікарня, решта – зруйновані, – боєць ТрО Чернігова
17:51
аптека йод Загреб
ЄС готується до ядерного інциденту: закуповує препарати на основі йоду і засоби захисту, - FT
17:49
Папа Франциск
Папа Франциск назвав вторгення Росії в Україну "святотатством"
17:48
Маріуполь обсріл
Жителі Маріуполя, які перебувають в окупованому передмісті, помирають від голоду, - Денісова
17:42
В Україні кількість блокпостів скоротять до 800-900, - МВС
17:30
поїзд
Укрзалізниця з наступного тижня частково повертає платний проїзд
17:26
Зеленський
Не може бути компромісів, пов'язаних з територіальною цілісністю України, - Зеленський
17:21
У Берліні 16-річний син нацгвардійців зібрав на благодійному концерті 20 тис. євро на допомогу Україні
17:20
втрати окупантів
Щодня мінус тисяча: західна розвідка оцінила втрати окупантів, – WP
17:11
Білорусь військо
Україна інформує білорусів щодо того, як здатись в полон, якщо буде наказ про наступ, - Маляр
17:02
Михайло Подоляк
Менше публічних слів про закупівлю зброї: Подоляк попросив посадовців утриматися від коментарів про озброєння і контрнаступи
16:58
Михайло Подоляк
Готуючи наступ, російський Генштаб Міноборони не мав об'єктивної аналітики, тому і зазнає фіаско, – Подоляк
16:49
Зеленський
Провал переговорів з Путіним означатиме Третю світову війну, - Зеленський
16:34
На Київщині 20 березня комендантська година почнеться о 20 годині, - голова ОВА
16:33
Девід Бекхем
Бекхем надав свою сторінку в Instagram з 71 млн підписників українській лікарці з перинатального центру в Харкові
16:31
порося свиня
Усіх ліквідованих на Дніпропетровщині кадирівців ховатимуть зашитими у свинячих шкурах, - заступник мера Дніпра
16:30
пошкодили газопровід
Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів, – Міненерго
16:18
Марина Бех-Романчук
Бех-Романчук присвятила срібло ЧС з легкої атлетики Україні та її народу
16:11
Уральські авіалінії
"Уральські авіалінії" повідомили частину співробітників про зупинку роботи
16:08
У Мінську прибічники й пропагандисти Лукашенка вимагають вислати посла України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV