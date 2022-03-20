У Чернігові окупанти розстріляли авто, яке везло людям воду. Двоє загиблих, - Суспільне
У Чернігові під обстріл потрапила машина, на якій розвозили воду
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на очевидця.
"Мирні люди, їхали просто по воду. Набирали і розвозили далі людям", - розповів очевидець, який попросив не називати його імені.
Попередньо дві людини загинули, декілька травмувалися.
За словами очевидця, снаряд влучив під машину, вона стала некерованою і з’їхала на узбіччя.
"Двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть ховати. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, оскільки там був його батько і, на жаль, він загинув", - заявив він.
Як сказав чоловік, останні дні у районі, де все відбулося, постійно тривають обстріли."Тут останні 2 дні постійно обстріли, постійні вильоти, бачимо, як літають літаки. Все це бачимо. Чернігів тримається, як би там не було. Втрати… Ми все бачимо… Але тримаємось. Все буде добре", - зазначив очевидець.
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