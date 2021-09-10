У Чернігові сталася пожежа в гуртожитку: евакуювали 49 людей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Черніговській області.



Повідомлення про пожежу в одній із кімнат на другому поверсі надійшло рятувальникам о 01:55.



На місце події оперативно прибуло 6 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста. О 02:10 було локалізовано, а о 02:20 ліквідовано.



Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін.



"Під час ліквідації пожежі було евакуйовано 49 осіб, яких вогнеборці вивели на свіже повітря по сходовій клітині. На щастя, жертв та постраждалих не має", - йдеться в повідомленні.



Причина пожежі в гуртожитку наразі невідома, її встановлюють.

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