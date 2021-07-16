У Чернігові зафіксували найбільшу температуру з 1951 року

Про це повідомляє у Facebook Чернігівський обласний центр з гідрометеорології.



"14 липня абсолютний максимум, який утримувався в м. Чернігові з 1951 р. (33,2°С), був перекритий (33,9°С)", - йдеться у повідомленні.



Наступного дня, 15 липня, станом на 9:00 температура повітря у Чернігові становила 28,4С°, а вода в річці Десна станом на 8:00 прогрілася до 27,8°С.



Видання Укрінформ повідомляє, що у червні 2021 р. в Чернігівській області синоптики зафіксували 4 абсолютних температурних рекорди.

Нагадаємо, у Києві ніч на 15 липня виявилася найтеплішою за 140 років, а з початку літа у столиці зафіксовано 12 температурних рекордів.

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