У Чернігові зафіксували найбільшу температуру з 1951 року
Середа, 14 липня, виявилася найспекотнішим у Чернігові днем за 70 років
Про це повідомляє у Facebook Чернігівський обласний центр з гідрометеорології.
"14 липня абсолютний максимум, який утримувався в м. Чернігові з 1951 р. (33,2°С), був перекритий (33,9°С)", - йдеться у повідомленні.
Наступного дня, 15 липня, станом на 9:00 температура повітря у Чернігові становила 28,4С°, а вода в річці Десна станом на 8:00 прогрілася до 27,8°С.
Видання Укрінформ повідомляє, що у червні 2021 р. в Чернігівській області синоптики зафіксували 4 абсолютних температурних рекорди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 31.98Продаж 32.36
- Актуальне
- Важливе