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У Чернівцях відкрився катехитичний навчальний центр, фундатором якого став Арсеній Яценюк

25 вересня, 2022 неділя
20:44
Новини Арсеній Яценюк

У неділю, 25 вересня, в Чернівцях відбулося освячення катехитичного центру Святого апостола Петра при катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Фундатором центру став прем‘єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк

Про це повідомляється на його офіційній сторінці.

Катехитичний центр Чернівецької  парафії має стати школою навчання та передання віри для парафіяльних спільнот, катехитичних груп, дітей та молоді. Сучасний центр - це катедральний освітній заклад, який має катехитичні класи, конференцзали, медіацентр, парафіяльну канцелярію.

На відкритті були присутні Арсеній Яценюк із матір’ю Марією Григорівною, представники духовенства, чернівчани з дітьми. 

Як розповів Єпископ Чернівецький преосвященний Йосафат Мощич, катехитичний центр зведений на згадку про батька Арсенія Яценюка, історика, викладача Чернівецького університету Петра Івановича Яценюка. 

"Хто захищає життя, хто захищає простір для життя, навчання, - тому Бог дарує перемогу. Ми сьогодні бачимо, що ворог руйнує життя, руйнує інфраструктуру. Але той, хто будує, вкладає в людські душі і життя захищає, - це вже є переможець", - сказав Владика. 

Архієпископ і митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир (Війтишин) зачитав подячну грамоту Арсенію Яценюку від Блаженнішого Святослава Шевчука, Глави Української греко-католицької церкви. 

Арсеній Яценюк підкреслив, що нинішня подія відбувається в складні, драматичні, але героїчні часи для нашої країни: "Україна бореться за свою незалежність, кожен з нас бореться за те, щоб наша країна встояла, щоб наші діти жили в мирній Україні. Сьогодні ми, воюючи на фронті для перемоги, маємо можливість відкрити школу для майбутніх перемог".

Катехитична школа, підкреслив він, – вчить відрізняти добро від зла, справедливість від кривди, правду від брехні: "Вона вчить бути сильною особистістю". 

Українська греко-католицька церква, зазначив він, має дуже глибоку історію катехитичних шкіл, ще з часів Андрея Шептицького: "І тоді катехитичні школи були основою, в якій кувалися героїчні українці. І переконаний, що і в Чернівцях ця школа послужить для того, щоби наші діти - патріотичні, героїчні, сильні, мудрі, - виховувалися в цій школі". 

Арсеній Яценюк висловив подяку всьому духовенству та будівничим катехитичного центру: "Я та моя родина маємо за честь долучитися до такої праведної справи, і що ця школа буде мати ім’я святого Апостола Петра".

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Арсеній Яценюк
греко-католицька церква
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