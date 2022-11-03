Про це повідомляє "Суспільне".

У Новгород-Сіверській громаді в рамках декомунізації та дерусифікації перейменували близько 80 вулиць, 33 з них у місті.

Вулицю Губернську у радянські часи перейменували на вулицю Карла Маркса, а під час декомунізації у 2016 році їй повернули історичну назву. Тепер ця вулиця названа на честь Леоніда Кучми.

Саме так перейменувати вулицю Губернську запропонував депутат обласної ради Сергій Сергієнко, а депутати міськради його підтримали.

"Одним з людей, яка творила історію і продовжує її формувати є наш земляк Леонід Данилович Кучма. Всі 19 депутатів проголосували за. Це повага до тих історичних постатей, які працювали та працюють на нашій землі", — каже депутат.

Водночас краєзнавець Борис Домоцький входив до комісії з перейменувань вулиць, але потім вийшов з неї. Каже, що пропонував перейменувати Губернську на вулицю Івана Мазепи. Нову назву не підтримує.

"До Кучми, його політичної діяльності, є 100 питань. І відповідей поки нема на те: як прийшов олігархат, як це було з'єднанням російським. Це просто виклик не тільки поодиноким противникам, як я чи ще хтось, це виклик тій системі, яка зараз має встановитися із вимітання радянського, російського, імперського та осіб, пов’язаних з цим. Тому я бачу, що це повний треш та абсурд", — говорить краєзнавець.

Теперішня вулиця Кучми є однією з центральних у місті. На ній стоїть тріумфальна арка, ліцей, тут розташована і міська рада. За словами міської голови Людмили Ткаченко, сам другий президент України вже знає про це перейменування.

"Йому було дуже приємно, він сказав, що "просто розчулений", дуже вдячний. Його фраза була: новгород-сіверці, ну ви даєте".

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