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У четверту річницю Томосу Вселенський Патріарх Варфоломій запросив Порошенка на Фанар

6 січня, 2023 п'ятниця
19:04
Новини

У четверту річницю Томосу Вселенський Патріарх Варфоломій запросив Петра Порошенка у свою резиденцію на Фанар

Як відомо, 6 січня 2019 року Вселенський Патріарх офіційно вручив предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію української церкви, підписаний напередодні у храмі святого Георгія. 

Петро Порошенко подякував Його Всесвятості Патріарху Варфоломію за постійну підтримку України. "Сьогоднішній день справді історичний, чотири роки тому з великої любові Його Всесвятості була створена Українська Церква, об’єднавши всі православні церкви України. І сьогодні ми маємо одну об’єднану націю і одну об’єднану церкву. Завтра Митрополит Епіфаній проведе різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі", – сказав Порошенко журналістам. 

Патріарх Варфоломій передав українському народу щире благословення і привітав з Різдвом Христовим. "Ми дуже щасливі, для нас честь приймати наших добрих друзів тут, президента Петра Порошенка. Ми разом співпрацювали для надання нового статусу Православній Церкві України. Ми досягли успіхів у цьому і тепер молимося за об’єднання всіх православних вірних в країні навколо ПЦУ – це єдине можливе рішення. Ми молимося за завершення цієї несправедливої війни та агресії день і ніч, за українських людей, сильних і відважних, які наважилися захищати цілісність і свободу України. Ми з вами через любов і молитви. Ми раді бачити, що міжнародна спільнота також з вами. Справедливість і правда завжди перемагає", – сказав Варфоломій.

"Вітаю українських вірян з Різдвом, яке ви відзначаєте завтра. Митрополит Епіфаній матиме службу завтра в Лаврі. Ми показуємо єдність з вашими вірянами в ім‘я свободи та стабільності в Україні", – додав Вселенський Патріарх.

Петро Порошенко також обговорив із Вселенським Патріархом питання впливу церкви московського патріархату в Україні. Як відомо, нещодавно ПЦУ звернулася до Варфоломія і до предстоятелів інших церков щодо засудження дій РПЦ.

"Ми не можемо допустити зв’язків із церквою країни – агресора, яка вбиває українців в Україні. Це не церква, де диявол. І в цій ситуації я дуже ціную вашу любов до України, до українського народу, до Бога. І якщо Бог з нами, яка різниця хто проти нас. Я думаю, що за ці чотири роки ми пройшли велику відстань, чимало людей приєдналися до нашої церкви. Наша церква відкрита до об’єднання. На мою думку, діяльність нашої церкви, Православної Церкви України є надзвичайно важливою для нашої майбутньої перемоги, не менш важливою, ніж діяльність наших військових, наших волонтерів, наших людей", – наголосив Порошенко.

"Ще у 2018 році було ухвалено угоду між державою Україна і Вселенським престолом про співпрацю у підтримці Православної Церкви України, зокрема щодо її міжнародного визнання. І відповідно всі, хто працює на інтерес держави Україна, мають їй слідувати. Що дуже важливо – щодо засудження російської православної церкви як організації, яка сповідує фактично єретичні ідеї "русского міра", яка підтримує війну проти України і яка має бути засуджена», – пояснює народний депутат Ростислав Павленко. 

"Ми помолилися Богові за перемогу України у війні проти загарбників", – зазначає Порошенко.

"В четверту річницю отримання Томосу я тут, щоб передати ваші послання вдячності від українського народу Його Всесвятості Патріарху Варфоломію за його служіння Україні", – резюмує Порошенко.

Петро Порошенко
патріарх Варфоломій
ПЦУ
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