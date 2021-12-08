У Чилі легалізували одностатеві шлюби

Про це повідомляє CNN.



Нижня палата Конгресу Чилі прийняла законопроект 82 голосами "за". 20 депутатів проголосували "проти", ще двоє утрималися. Сенат (верхня палата) також схвалив законопроект.



Чинний президент Себастьян Піньєра висловив свою підтримку законопроєкту в червні 2021 року. Очікується, що він підпише законопроект.



"Я думаю, що настав час для рівноправного шлюбу в нашій країні. Таким чином, усі люди, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації, зможуть жити в любові та створювати сім’ю з безпекою та гідністю, яких вони потребують і заслуговують", - сказав Піньєра в червні.



Юридично Чилі визнає одностатеві цивільні союзи з 2015 року. Легалізація одностатевих шлюбів надасть ЛГБТ-парам рівні права, наприклад, право усиновлювати дітей.



Серед країн Латинської Америки одностатеві шлюби дозволені в Аргентині, Бразилії, Чилі, Колумбії, Коста-Риці, Еквадорі, Уругваї та деяких частинах Мексики.



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