У Чорному морі чергують два ворожі ракетоносії з 12 "калібрами"

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Очевидно, переглянувши прогноз погоди, ворог підготувався і залишив на бойовому чергуванні два ракетоносії: один надводний і один підводний. Той шторм, який вирував на морі, не був для них критичним. Вони цілком могли застосувати своє ракетне озброєння, а споряджені вони разом до 12 "калібрами", - сказала вона.

"Такий рівень ракетної небезпеки ми оцінюємо як дуже високий, і застосування їх цілком можливе", - додала Гуменюк.

Раніше речник Військово-Морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснював, що різниці між застосуванням ракет із підводних і надводних ракетоносіїв немає, але підводні Україні виявляти важче. Загалом на балансі росіян в акваторії Чорного моря є три підводні човни-ракетоносії. Один із них зараз перебуває на ремонті, два інші періодично виходять на чергування.