У Чорному морі чергують два ворожі ракетоносії з 12 "калібрами"
На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 14 липня перебувають два ворожі ракетоносії, які споряджено 12 калібрами
Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
"Очевидно, переглянувши прогноз погоди, ворог підготувався і залишив на бойовому чергуванні два ракетоносії: один надводний і один підводний. Той шторм, який вирував на морі, не був для них критичним. Вони цілком могли застосувати своє ракетне озброєння, а споряджені вони разом до 12 "калібрами", - сказала вона.
"Такий рівень ракетної небезпеки ми оцінюємо як дуже високий, і застосування їх цілком можливе", - додала Гуменюк.
Раніше речник Військово-Морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснював, що різниці між застосуванням ракет із підводних і надводних ракетоносіїв немає, але підводні Україні виявляти важче. Загалом на балансі росіян в акваторії Чорного моря є три підводні човни-ракетоносії. Один із них зараз перебуває на ремонті, два інші періодично виходять на чергування.
- 13 липня в Чорному морі перебували три ворожі ракетоносії.
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