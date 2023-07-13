Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.

Тож наразі у Чорному морі 3 ракетоносії - 2 надводних і 1 підводний. Сумарний залп "калібрів" зріс до 20.

"Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий! Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги: реагуйте свідомо й оперативно!" - радить Назаров.

Пізніше пресслужба ВМС уточнила, що в Чорному морі перебувають 8 кораблів РФ, з яких три – ракетоносії. Їх споряджено 18 "калібрами".

В Азовському та Середземному морі ситуація без змін. Там чергують ворожі кораблі, але носіїв ракет серед них немає.