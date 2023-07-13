Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "калібрів" напоготові
Російська окупаційна армія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, тож українців попереджають про надзвичайно високий рівень ракетної загрози
Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.
Тож наразі у Чорному морі 3 ракетоносії - 2 надводних і 1 підводний. Сумарний залп "калібрів" зріс до 20.
"Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий! Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги: реагуйте свідомо й оперативно!" - радить Назаров.
Пізніше пресслужба ВМС уточнила, що в Чорному морі перебувають 8 кораблів РФ, з яких три – ракетоносії. Їх споряджено 18 "калібрами".
В Азовському та Середземному морі ситуація без змін. Там чергують ворожі кораблі, але носіїв ракет серед них немає.
- Станом на 12 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували два ворожих ракетоносії.
- У ніч на 13 липня Росія вкотре здійснила повітряну атаку на Україну: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО. У Києві збито близько 10 "шахедів", зафіксовані падіння уламків на багатоповерхівки, одна людина загинула, є травмовані. До цього у ПС ЗСУ попереджали про подвійну небезпеку – можливу атаку ударними безпілотниками та ракетами "Калібр".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе