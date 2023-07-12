Про ситуацію в Чорному морі розповів полковник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв. На додачу до підводного човна вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Сумарний залп "калібрів" може сягати 12", - написав він.



Назаров оцінює рівень ракетної загрози як високий.



"На тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це (виведення ще одного ракетоносія, - ред.) може свідчити про підготовку до майбутніх атак", - зазначив полковник.

Раніше речник Військово-Морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснював, що різниці між застосуванням ракет із підводних і надводних ракетоносіїв немає, але підводні Україні виявляти важче. Загалом на балансі росіян в акваторії Чорного моря є три підводні човни-ракетоносії. Один із них зараз перебуває на ремонті, два інші періодично виходять на чергування.

Як уточнила пресслужба ВМС, нині в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному – до восьми кораблів. Але ракетоносіїв там немає.