Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій із 4 "калібрами"
У Чорне море на бойове чергування ворог вивів підводний ракетоносій, який споряджений чотирма ракетами типу "калібр". Військові зазначають, що загроза ракетних ударів по Україні зростає
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що російський ракетоносій споряджений чотирма ракетами типу "калібр". Після його появи активізувалась і ворожа авіація.
В ОК "Південь" застерегли, що відтепер рівень ракетної загрози явно підвищується та закликали бути уважними до сигналів повітряної тривоги, реагувати оперативно і правильно.
- Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
- Варто зазначити, що від 9 липня у Чорному та Азовському морях були відсутні російські носії "калібрів".
- Вранці 11 липня у ВМС повідомляли, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два ворожі кораблі. При цьому ракетоносії продовжували перебувати в пунктах базування.
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