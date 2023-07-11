Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що російський ракетоносій споряджений чотирма ракетами типу "калібр". Після його появи активізувалась і ворожа авіація.

В ОК "Південь" застерегли, що відтепер рівень ракетної загрози явно підвищується та закликали бути уважними до сигналів повітряної тривоги, реагувати оперативно і правильно.