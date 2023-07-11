Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі, ракетоносії й надалі відсутні
Станом на 11 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два ворожі кораблі. При цьому ракетоносії продовжують перебувати в пунктах базування
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі чергує один ворожий корабель, а в Середземному морі перебувають до восьми кораблів.
При цьому Росія прибрала ракетоносії з усіх трьох морів.
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
Фото: пресслужба ВМС
- 9 та 10 липня в Чорному морі також були відсутні ракетоносії РФ. Однак учора кількість кораблів сягала шести.
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