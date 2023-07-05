У Генштабі пояснили, чому ворог не завдає ракетних ударів з акваторії Середземного моря
Росія має технічні можливості завдавати ракетних ударів по Україні з акваторії Середземного моря, але такі дії окупантів є малоймовірними
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
"Противник має технічні можливості завдавати ракетних ударів з акваторії Середземного моря. Дальність пуску ракет – близько 1500 км, що дозволяє їх застосування по об’єктах у південних регіонах нашої держави. Водночас це може викликати небажаний для Росії міжнародний резонанс у зв’язку з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води (інших країн, - ред.) та прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО", - пояснив він.
Генерал зазначив, що при нинішній консолідації блоку НАТО він вважає цей сценарій малоймовірним.
"Адже наслідки будуть непорівнянні з діями, аж до негайного потоплення цих ракетоносіїв", - сказав Громов.
- Зазвичай ворог завдає ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Нині там перебувають три ворожі ракетоносії. На них може бути до 20 "калібрів".
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