Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Противник має технічні можливості завдавати ракетних ударів з акваторії Середземного моря. Дальність пуску ракет – близько 1500 км, що дозволяє їх застосування по об’єктах у південних регіонах нашої держави. Водночас це може викликати небажаний для Росії міжнародний резонанс у зв’язку з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води (інших країн, - ред.) та прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО", - пояснив він.

Генерал зазначив, що при нинішній консолідації блоку НАТО він вважає цей сценарій малоймовірним.

"Адже наслідки будуть непорівнянні з діями, аж до негайного потоплення цих ракетоносіїв", - сказав Громов.