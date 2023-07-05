У Чорному морі зросла кількість російських ракетоносіїв: сумарний залп до 20 "калібрів"
Станом на 5 липня російські окупанти різко збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Загальний залп до 20 "калібрів". Рівень ракетної загрози надзвичайно високий
Про це 5 липня повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
"В Чорному морі ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв. Наразі в корабельному угрупованні з 10 одиниць 2 надводних та 1 підводний носій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальний залп становить до 20 "калібрів". Рівень ракетної загрози надзвичайно високий.
- Раніше повідомляли, що станом на 4 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебував один російський ракетоносій. Інший носій "калібрів" зайшов до пункту базування.
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