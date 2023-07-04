Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Ракетоносій окупантів споряджено 8 "калібрами".

"Вчора вони (росіяни, – ред.) зменшили присутність ракетоносіїв уночі, тобто прибрали один ракетоносій. Там зараз залишився один на 8 "калібрів", - сказала Гуменюк.

Вона зауважила, що вороже корабельне угруповання "достатньо потужне".

"Загальна активність ворожої безпілотної розвідки свідчить про те, що ворог може готувати потужні удари на майбутнє", - наголосила речниця ОК "Південь".

Раніше речник Військово-Морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснював, що різниці між застосуванням ракет із підводних і надводних ракетоносіїв немає, але підводні Україні виявляти важче. Загалом на балансі росіян в акваторії Чорного моря є три підводні човни-ракетоносії. Один із них зараз перебуває на ремонті, два інші періодично виходять на чергування.