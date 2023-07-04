Ворог завів один із ракетоносіїв у Чорному морі до пункту базування: скільки "калібрів" напоготові
Станом на 4 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один російський ракетоносій. Інший носій "калібрів" зайшов до пункту базування
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
Ракетоносій окупантів споряджено 8 "калібрами".
"Вчора вони (росіяни, – ред.) зменшили присутність ракетоносіїв уночі, тобто прибрали один ракетоносій. Там зараз залишився один на 8 "калібрів", - сказала Гуменюк.
Вона зауважила, що вороже корабельне угруповання "достатньо потужне".
"Загальна активність ворожої безпілотної розвідки свідчить про те, що ворог може готувати потужні удари на майбутнє", - наголосила речниця ОК "Південь".
Раніше речник Військово-Морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснював, що різниці між застосуванням ракет із підводних і надводних ракетоносіїв немає, але підводні Україні виявляти важче. Загалом на балансі росіян в акваторії Чорного моря є три підводні човни-ракетоносії. Один із них зараз перебуває на ремонті, два інші періодично виходять на чергування.
- 3 липня в Чорному морі чергували два надводні ракетоносії, які мали в спорядженні до 16 "калібрів".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.44
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе